ЧП в Одессе: в Доме профсоюзов взорвалась граната – погиб человек

Главное: В Доме профсоюзов в Одессе взорвалась граната. Жертвой инцидента стал человек.

Детали: В пятницу, 28 июля, в Одессе произошло громкое ЧП. О нем информирует местная полиция.

Сообщается, что в Доме профсоюзов взорвалась граната – жертвой инцидента стал человек.

Отмечается, что взрыв произошел «из-за неосторожного обращения» с опасным предметом.

Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и специалисты управления взрывотехнической службы управления полиции в Одесской области.

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