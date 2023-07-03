Джо Линднер: знаменитый бодибилдер умер после вакцинации

Главное: Умер 30-летний немецкий бодибилдер Джо Линднер. Причиной стала аневризма головного мозга.

Детали: Умер популярный немецкий бодибилдер Джо Линднер, известный как «Joesthetics». Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что причиной смерти Джо Линднера стала аневризма головного мозга.

После вакцинации от COVID-19 Линдер почувствовал, что кровь стала значительно тяжелее идти по его организму. Затем он перенес коронавирус. По рекомендации лечащего врача спортсмен прошел процедуру очистки крови от токсинов — плазмоферез. Однако это его не спасло.

Джо Линднер родился 14 января 1993 года в Германии. На момент смерти его рост составлял 182 см, а вес — 100 кг.