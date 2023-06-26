Добро пожаловать в Дерри (2024): трейлер, дата выхода и первые кадры приквела истории про жуткого клоуна Пеннивайза

Главное: Появились первые кадры со съёмок сериала «Добро пожаловать в Дерри». Также в сети появился трейлер. Премьера запланирована на сентябрь 2024

Детали: Появились первые кадры со съёмок сериала «Добро пожаловать в Дерри» о происхождении клоуна Пеннивайза.

Также ранее в Сети появился трейлер сериала «Добро пожаловать в Дерри».

«Добро пожаловать в Дерри» (Welcome to Derry) — это будущий сериал в жанре сверхъестественных ужасов, который является приквелом к фильмам «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019).

Премьера сериала запланирована на сервисе Max на сентябрь 2024 года.

Кадры по съемок сериала «Добро пожаловать в Дерри»:

Трейлер сериала «Добро пожаловать в Дерри»: