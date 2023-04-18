Генштаб обновил данные о потерях РФ на 18 апреля

Главное: За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 470 оккупантов. Всего с начала вторжения в Украину погибли более 183 тысяч российских солдат.
Детали: С 24 февраля 2022 года по 17 апреля 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 183 130 человек (+470 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожены:
— 3661 (+1) танк;
— 7098 (+11) боевых бронированных машин;
— 2810 (+6) артиллерийских систем;
— 538 (+0) реактивных систем залпового огня;
— 285 (+0) средств ПВО;
— 308 (+0) самолетов;
— 293 (+0) вертолета;
— 2353 (+6) БПЛА оперативно-тактического уровня;
— 911 (+0) крылатых ракет;
— 18 (+0) кораблей/катеров;
— 5676 (+4) единиц автомобильной техники и автоцистерн;
— 330 (+2) единиц специальной техники.
В тему: В Минобороны рассказали о потерях Украины в войне.