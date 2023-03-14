Украина вместе со страной НАТО начала выпуск собственных снарядов для танков

Главное: Украина начала выпускать снаряды для танков. Из соображений безопасности производство боеприпасов вынесено за пределы Украины, отметили в «Укроборонпроме».

Детали: Государственный концерн «Укроборонпром» приступил к производству 125-мм снарядов для танковой пушки. Производство развернуто в тесном партнерстве со страной НАТО за границей, сообщает пресс-служба концерна во вторник, 14 марта.

Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов: минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских снарядов 122 мм и 152 мм, а теперь и танкового снаряда 125 мм, — говорится в сообщении.

Указано, что по заказу Минобороны уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми украинские военные бьют по российским агрессорам.

В концерне подчеркнули, что из соображений безопасности производство вынесено за пределы Украины, но в создании боеприпасов принимают участие наши граждане: конструкторы, технологи, токари и литейщики.

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