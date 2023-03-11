Джин Хэкмен вышел в люди: знаменитый актер прервал жизнь отшельника ради чашки кофе

Главное: 93-летний голливудский актер Джин Хэкмен впервые за два года показался на публике.

Детали: Двукратный обладатель премии «Оскар», актер Джин Хэкмен, пик славы которого пришелся на 70-90-е годы прошлого века, в 2004 году перестал сниматься в кино и с тех пор ведет затворнический образ жизни. Свою карьеру актер решил прекратить по рекомендации врачей в связи с проблемами с сердцем. На пенсии Хэкмен занялся написанием романов.

Актер поселился со своей супругой на ранчо в штате Нью-Мексико и за последние годы появлялся на публике считанное число раз.

Недавно 93-летнего ветерана кино заметили на заправочной станции в Санта-Фе за покупкой кофе. Об этом сообщает газета The Sun, которая публикует фото звезды, сделанные очевидцами. Актер судя по всему чувствует себя неплохо, поскольку находился сам за рулем машины.

На счету Джина Хэкмена ведущие роли в таких блокбастерах, как «Французский связной», «Разговор», «Супермен», «Миссисипи в огне», «Непрощенный», «Багровый прилив», «Семейка Тенненбаум» и многих других. Актера пять раз номинировали на «Оскар», и дважды ему удалось стать лауреатом этой премии — за лучшую мужскую роль в фильме «Французский связной» в 1972 году, и за лучшую мужскую роль второго плана в «Непрощенном» в 1993 году. Хэкмен также является неоднократным лауреатом премий «Золотой глобус» и BAFTA.