В оккупированном Мариуполе снова случилась «бавовна»

Главное: В оккупированном Мариуполе снова гремят взрывы. Местные говорят о прилетах по российским захватчикам.

Детали: Во временно оккупированном Мариуполе сегодня, 3 марта раздались три громких взрыва. Об этом говорится в сообщениях Мариупольского горсовета и Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«После взрывов на Левобережье в направлении Новоазовска (с. Виноградное /Пионерское/ Широкино / Безименное) в небе поднялся густой черный дым. Правда, похоже на работу ПВО или „самолет преодолевает звуковой барьер“? Кажется, у русни опять что-то с лицом. Детали — впоследствии», — добавил Андрющенко.

«В Мариуполе бавовна! Местные сообщают, что есть прилеты. Слышали три взрыва. Детали выясняются», — информирует горсовет.

Между тем, о взрывах в городе написал и советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко и назвал их эпицентр.

«Три громких взрыва в Мариуполе. Основной эпицентр — Левобережье. Однако громко также в Кальмиусском районе по пр. Никопольский. Русня уже завела пластинку „или ПВО или самолет на сверхзвук“. Значит, точно не оно», — сообщил Андрющенко.

Добавим, что за последнюю неделю это уже не первый случай, когда в городе гремят взрывы.

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