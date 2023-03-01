Как распознать в ребенке участника группировки ЧВК Редан?

Главное: Полиция Киевщины опубликовала инструкцию — как распознать в ребенке участника «ЧВК Рёдан». Следует обратить внимание на одежду и волосы.
Детали: Полиция Киевской области опубликовала инструкцию для родителей — как распознать в своем ребенке участника «ЧВК Рёдан».
Согласно инструкции, главные признаки ЧВК Редан:
— изображение паука на одежде,
— длинные волосы
— свободная одежда.
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