На Киевщине мужчина и женщина пытали и насиловали своих детей

Главное: Под Киевом задержаны мужчина и женщина, которые пытали и насиловали своих детей. Дети изъяты из семьи и находятся на попечении патронатных служб, в суд направлено ходатайство об избрании женщине и ее сожителю меры пресечения.

Детали: В Киевской области задержаны женщина и ее сожитель, которые насиловали и пытали троих малолетних детей, а также угрожали им убийством. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

«По данным следствия, мать и ее сожитель длительное время издевались над тремя детьми в возрасте 3, 5 и 11 лет. Дети проживали в антисанитарных условиях. Им не давали пищу, вместо этого заставляли есть фекалии. Сожители злоупотребляли алкоголем и устраивали ссоры, часто перераставшие в драку на глазах у малолетних детей. Детей часто наказывали, ставили у стены на колени с поднятыми вверх руками. Чтобы соседи не слышали детский плач, женщина закрывала им рот тряпкой и угрожала убийством. Кроме того, мать демонстрировала детям свои половые органы и совершала сексуальное насилие над ними», — говорится в сообщении.

Дети изъяты из семьи и находятся на попечении патронатных служб, в суд направлено ходатайство об избрании женщине и ее сожителю меры пресечения.

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