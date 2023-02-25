Двойник Зеленского: россияне повеселили украинскую публику очередным «разоблачением»

Главное: Российские блогеры «разоблачили» двойника Владимира Зеленского. Утверждают, что он попал в объектив камер во время визита президента США Джо Байдена в Киев.

Детали: Российские блогеры утверждают, что якобы «разоблачили» двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев. Заявляют, что именно «двойник» попал в объективы телекамер.

В телеграм, в частности, обнародуют фото, отмечая на них мужчину, одетого, как президент Украины, и очень на него похожего. Этот человек следовал за Зеленским и Джо Байденом.

Один из российских блогеров даже предположил, что «двойник» Зеленского не только катается вместе с ним повсюду, но якобы и ездит вместо него на передовую.

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