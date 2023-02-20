В Тернопольской области произошло смертельное ДТП – перевернулся автобус

Главное: Смертельное ДТП произошло в Тернопольской области. Погибли люди.

Детали: Вечером воскресенья, 19 февраля, возле села Старая Брикуля (Тернопольская область) на трассе Н-18 произошла трагедия. О ней поведали в ГСЧС.

Как сообщается, перевернулся автобус Neoplan, ехавший из Буковели в Тернополь.

Известно, что в салоне находились 39 человек, среди которых один ребенок.

В результате аварии погибли три человека.

Еще трое получили ранения – людей доставили в Теребовлянскую городскую больницу.

Отмечается, что на месте ЧП работали двадцать спасателей, пять единиц техники ГСЧС и три единицы вспомогательной техники, предоставленной местным агропредприятием. Спасатели деблокировали из-под автобуса женщину.

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