На важнейшей железнодорожной «артерии» России сгорели электроподстанции

Главное: На главной железнодорожной ветке России сгорели электроподстанции. Речь идет о транссибирской магистрали.

Детали: Вблизи Красноярска на одной из важнейших железнодорожных линий России неизвестные сожгли несколько электроподстанций. Об этом сообщается в Telegram Управления Стратегических коммуникаций ВСУ.

«По предварительной информации, вблизи Красноярска на транссибирской магистрали неизвестные сожгли несколько распределительных щитков сигнальной и блокирующей систем автоматики», — рассказали в СтратКоме, добавив, что информация дополнительно уточняется.

Там отметили, что транссибирская магистраль — это главная и важнейшая железнодорожная «артерия» России, соединяющая ее Европейскую часть с Сибирью и Дальним Востоком.

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