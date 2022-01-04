В Киеве вандалы повредили мост Кличко

Главное: На мосту Кличко в Киеве неизвестные разбили стекло. Также вандалы завалили информационную доску.

Детали: На пешеходно-велосипедном мосту между парками Владимирская горка и Крещатый в Киеве на новогодние праздники неизвестные разбили стекло ограждения. Об этом 4 января сообщила муниципальная охрана Facebook.

Кроме того, вандалы завалили информационную доску на Владимирской горке.

Известно, что повреждения охранники обнаружили утром 2 января. О них сообщили ответственным городским службам.

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