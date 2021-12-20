Стало известно, каким будет самый большой iPad в истории

Главное: Apple готовится выпустить самый крупный iPad в истории. Стали известны его характеристики.

Детали: Скоро компания Apple выпустит самый большой iPad в истории. Об этом пишет издание Power On в Bloomberg.

Отмечается, что он будет построен вокруг 15-дюймового экрана.

Информируются, что этот iPad может получить мощный чипсет и улучшенную фронтальную камеру для видеоконференций.

Сообщается также, что устройству дадут опору для настенного крепления и даже вилку питания сзади.

Ожидается, что iPad можно будет использовать в качестве умного дисплея для дома.

Кроме этого в новом сценарии использования планшет получит глубокую интеграцию с колонками Apple.

Резюмируется, что 15-дюймовый iPad выйдет не раньше 2023 года.

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