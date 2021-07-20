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Фото-Новости > В Киеве женщина с пистолетом и «коктейлем Молотова» ограбила банк

В Киеве женщина с пистолетом и «коктейлем Молотова» ограбила банк

Александр Панько
20.07.21 13:53
636
В Киеве женщина с пистолетом и «коктейлем Молотова» ограбила банк

Главное: В Киеве произошло вооруженное нападение банка «Укрсиббанк». Вооруженная пистолетом женщина, бросив в отделение «коктейль Молотова», забрала деньги.

Детали: Сегодня в Киеве ограбили банк «Укрсиббанк». Женщина бросила «коктейль Молотова» и под угрозой пистолета забрала деньги у кассиров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

На месте правоохранители предварительно установили, что в помещение банка вошла неизвестная и бросила «коктейль Молотова», а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требования и немедленно вызвали полицию, которая прибыла по адресу и у выхода задержала злоумышленницу.

В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.

«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В тему: В мае 2017 года в Киеве неизвестный со стрельбой ограбил банк на 285 гривен.

Тэги: Киев, полиция, общество, банк, ограбление, нападение, происшествие, ограбление банка

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