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Фото-Новости > В Винницкой области беременная женщина устроила смертельное ДТП

В Винницкой области беременная женщина устроила смертельное ДТП

Александр Панько
13.07.21 10:50
164
В Винницкой области беременная женщина устроила смертельное ДТП

Главное: В Винницкой области произошло ДТП. Погибли две женщины.

Детали: Смертельное ДТП произошло в прошлый понедельник, 12 июля, возле села Ганнополь (Винницкой области). О нем сообщает местная полиция.

Как стало известно, тут 26-летняя беременная женщина за рулем BMW врезалась в автомобиль ВАЗ – ее машину выбросило на обочину. Там находились три женщины, две из которых погибли.

Жертвами аварии стали женщины 54 и 64 лет. Также 69-летняя женщина попала в больницу.

Госпитализация понадобилась и для обоих водителей (вторым пострадавшим стал 38-летний мужчина).

ДТП

Сейчас проходит следствие.

ДТП

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Тэги: ДТП, общество, авария, транспорт, регионы, Винницкая область, новости Украины

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