Непогода наломала дров в Житомире

Главное: В понедельник вечером на Житомир обрушилась стихия. В итоге несколько улиц были затоплены, ветер ломал деревья.

Детали: Накануне, 12 июля, вечером в Житомире начался сильный ветер и буря с дождем, в результате которых несколько улиц были затоплены. Один из местных жителей пострадал из-за поваленного дерева. Об этом сообщает пресс-служба городского совета города.

Как отмечается, ливень затопил перекресток Покровской и Грушевского.

В частности, на улице Шевченко местные сообщили о сломанных деревьях и кустах, которые избили припаркованные автомобили и сорванные витрины с заведений питания и магазинов.

Согласно информации пресс-службы, в результате непогоды пострадал и один из местных жителей. Во время бури на мужчину упало дерево, в результате чего он был госпитализирован с многочисленными ушибами.

Также некоторое время в городе был приостановлен местный транспорт. Сейчас его работа восстановлена, кроме улицы Параджанової где непогода разрушила опору.

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