В Бердянске шторм наделал беды

Главное: В Бердянске пронесся шторм. В результате — затоплены пляжи и кафе.

Детали: В Запорожской области в городе Бердянск из-за непогоды затопило пляжи и кафе. Сейчас вода там стоит по колено.

Об этом сообщил директор спасательно-водолазной службы Александр Врублевский, пишет pro.berdiansk.biz.

По данным издания, в Бердянске был шторм. Из-за этого затопило сразу несколько пляжей в районе улицы Верховой. Подтопило также и кафе, которое расположено на берегу моря.

Александр Врублевский отметил, что все закончится, когда прекратится шторм и сойдет вода, а песок на пляже высушит солнце.

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