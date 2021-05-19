В Антарктиде откололся айсберг-гигант

Главное: В Антарктиде откололся гигантский айсберг. Его площадь превышает 4,3 тысячи квадратных километров.

Детали: Огромный айсберг А-76 откололся от Антарктиды. Об этом сообщает в среду, 19 мая, Европейское космическое агентство.

Там отметили, что это самый огромный айсберг на сегодняшний день: его площадь оценивается в 4 320 квадратных километров.

Информируется, что его длина – около 170 километров, а ширина – 25 километров.

Уточняется, что «откол» произошел 16 мая.

Известно, что А-76 откололся от западного берега шельфового ледника Ронне в море Уэдделла.

В тему: Опубликовано видео гигантского айсберга в Антарктиде.