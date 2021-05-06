В Киеве два брата торговали персональными данными миллионов украинцев под видом компьютерной игры

Главное: Два брата продавали базы данных с информацией о более чем 30 млн украинцев на одном из рынков Киева под видом компьютерной игры.

Детали: Правоохранители сообщили о подозрении двум братьям, которые незаконно сбывали конфиденциальные данные 32 млн граждан Украины. Как сообщается на официальной странице пресс-службы Киевской городской прокуратуры, согласно материалам уголовного производства, в начале 2021 года двое мужчин, вступив в сговор с работниками банковских учреждений и государственных органов, получали от них информацию о более чем 32 миллионах граждан Украины из разных баз данных с целью последующего ее сбыта заинтересованным лицам.

В дальнейшем, работая на одном из столичных рынков, подозреваемые под видом продажи компьютерных игр, сбывали полученную информацию о гражданах.

Во время обысков по месту работы и проживания братьев правоохранители изъяли ноутбуки, 5 жестких дисков, 10 флэш-накопителей, 8 карт памяти, телефоны и более 50 оптических дисков, информируют в прокуратуре.

Сейчас одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и решается вопрос об избрании меры пресечения другом фигуранту. Следственные действия продолжаются. Устанавливается круг причастных к преступлению лиц.

В тему: В апреле 2020 года в Telegram появились боты, при помощи которых по номеру телефона можно было узнать определенную информацию о гражданах Украины. Предположительно эта информация была взята из украденной базы клиентов «Приватбанка».

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