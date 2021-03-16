Детский омбудсмен заинтересовался «романом» между 8-летней моделью и 13-летним блогером

Главное: В соцсетях разгорелся скандал вокруг «романа» и последовавших романтических фотографий 8-летней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши. Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы.

Детали: Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы из-за откровенных постов 8-летней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая в Instagram.

«Еще вчера по этому поводу обратился в Генпрокуратуру, МВД и киберполицию», — ответил он на соответствующий призыв в комментариях под соответствующим критическим постом политического эксперта Татьяны Луповой в Facebook.

Как сообщает LB.ua, скандал разгорелся после того, как восьмилетняя модель детской одежды и блогерша с 485 тыс. подписчиков Милана и 13-летний блогер Паша, на которого подписаны 34 тыс. человек, объявили в Instagram о том, что начали встречаться.

При этом они начали публиковать видео и фото романтического характера, а также устроили челлендж, во время которого были прикованы друг к другу цепями в течение 24 часов.

На вопросы в сториз о том, спят ли они вместе, дети отвечали, что да.

Впоследствии наиболее провокационные фото и видео на страницах блогеров удалили и закрыли комментарии под постами в профиле девочки. Однако пользователи соцсетей обвиняют маму девочки, которая поддерживает интернет-карьеру своей дочери, в ее сексуализации и эксплуатации.

В тему: В феврале 2019 года в Полтавской области правоохранители задержали родителей, которые на протяжении 2,5 лет развращали, насиловали и снимали на продажу порнографические видео с собственной малолетней дочерью.