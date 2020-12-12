Бэнкси посвятил свою новую работу бабушке, которая не соблюдает условия карантина

Главное: На стене одного из домов в английском Бристоле появилась новая картина Бэнкси. На ней изображена чихающая старушка.

Детали: Известный британский уличный художник Бэнкси выпустил новую картину. На своей странице в Instagram он назвал ее «Апчхи».

На прилагаемых фотографиях можно видеть нарисованную на стене женщину в старомодной одежде и платке, которая чихает так сильно, что у нее вылетает вставная челюсть. При этом граффити нарисовано на стене дома, находящегося на крутом подъеме, из-за чего при отдалении возникает эффект покосившихся от чихания домов.

Возможжно, таким образом, он пытался призвать граждан носить медицинские маски в условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ВВС, картина появилась в Бристоле и покрыта специальным прозрачным пластиковым щитом для защиты от порчи и уничтожения.

Местный житель Дейл Комли утверждает, что незадолго до появления работы видел «крупного парня в высокой куртке». По его мнению, это мог быть Бэнкси.

Отметим, что новое произведение самого известного анонимного художника в очередной раз привлекло большое внимание местных жителей и туристов.

В тему: В середине ноября 2020 года в Англии неизвестный злоумышленник испортил свежую инсталляцию Бэнкси.

Справка: Бэнкси — самый известный в мире представитель стрит-арта. Имя художника — главная из связанных с ним загадок: никто до сих пор достоверно не знает, кто это такой. На протяжении последних десяти лет выдвигались различные версии о том, кем на самом деле может быть Бэнкси, но ни одна из них не подтвердилась.

В феврале 2013 года Сеть переполошила новость об аресте Бэнкси. Однако впоследствии выяснилось, что это «утка».

В апреле 2017 года жительница Израиля заявила, что сняла Бэнкси за работой. Однако никакого подтверждения этому не последовало.