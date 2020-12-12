Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Фото-Новости > Бэнкси посвятил свою новую работу бабушке, которая не соблюдает условия карантина

Бэнкси посвятил свою новую работу бабушке, которая не соблюдает условия карантина

Агата Кловская
12.12.20 13:43
289
Бэнкси посвятил свою новую работу бабушке, которая не соблюдает условия карантина

Главное: На стене одного из домов в английском Бристоле появилась новая картина Бэнкси. На ней изображена чихающая старушка.

Детали: Известный британский уличный художник Бэнкси выпустил новую картину. На своей странице в Instagram он назвал ее «Апчхи».

На прилагаемых фотографиях можно видеть нарисованную на стене женщину в старомодной одежде и платке, которая чихает так сильно, что у нее вылетает вставная челюсть. При этом граффити нарисовано на стене дома, находящегося на крутом подъеме, из-за чего при отдалении возникает эффект покосившихся от чихания домов.

Скриншот новой картины Бэнкси на его странице в Instagram

Скриншот новой картины Бэнкси на его странице в Instagram

Скриншот новой картины Бэнкси на его странице в Instagram

Возможжно, таким образом, он пытался призвать граждан носить медицинские маски в условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ВВС, картина появилась в Бристоле и покрыта специальным прозрачным пластиковым щитом для защиты от порчи и уничтожения.

Местный житель Дейл Комли утверждает, что незадолго до появления работы видел «крупного парня в высокой куртке». По его мнению, это мог быть Бэнкси.

Отметим, что новое произведение самого известного анонимного художника в очередной раз привлекло большое внимание местных жителей и туристов.

В тему: В середине ноября 2020 года в Англии неизвестный злоумышленник испортил свежую инсталляцию Бэнкси.

Справка: Бэнкси — самый известный в мире представитель стрит-арта. Имя художника — главная из связанных с ним загадок: никто до сих пор достоверно не знает, кто это такой. На протяжении последних десяти лет выдвигались различные версии о том, кем на самом деле может быть Бэнкси, но ни одна из них не подтвердилась.

В феврале 2013 года Сеть переполошила новость об аресте Бэнкси. Однако впоследствии выяснилось, что это «утка».

В апреле 2017 года жительница Израиля заявила, что сняла Бэнкси за работой. Однако никакого подтверждения этому не последовало.

Тэги: картина, живопись, Англия, культура, стрит-арт, Бэнкси, COVID-19

Комментарии

Статьи

11.12.20 20:50

5 самых тяжелых, но важных фильмов о войне

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
09.12.20 09:13

«Динамо» – «Ференцварош»: когда важнее всего результат!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Владелица StolitsaGrouр Молчанова рейдерит рынок «Столичный» с помощью черного нотариуса, — сотрудники
12.12.20 14:00

Владелица StolitsaGrouр Молчанова рейдерит рынок «Столичный» с помощью черного нотариуса, — сотрудники

Автор: «Обозреватель»

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Смертность от COVID-19 в Украине остается очень высокой

Смертность от COVID-19 в Украине остается очень высокой
12.12.20 11:05
741
Последние новости
12.12.20 13:43

Бэнкси посвятил свою новую работу бабушке, которая не соблюдает условия карантина
12.12.20 13:00

На Буковине представители ПЦУ захватили храм УПЦ
12.12.20 11:52

Ученые из Австралии нашли еще одно подтверждение теории эволюции Дарвина
12.12.20 11:20

Скончался актер Валентин Гафт
12.12.20 11:05

Смертность от COVID-19 в Украине остается очень высокой
12.12.20 09:55

Голливуд отдыхает. Под Киевом задержаны нарушители, которые стреляли в полицейских
11.12.20 21:40

«Бавария» и англичане: названы фавориты Лиги чемпионов
Фото и Видео
Бэнкси посвятил свою новую работу бабушке, которая не соблюдает условия карантина
Бэнкси посвятил свою новую работу бабушке, которая не соблюдает условия карантина
Бэнкси посвятил свою новую работу бабушке, которая не соблюдает условия карантина
Бэнкси посвятил свою новую работу бабушке, которая не соблюдает условия карантина
Голливуд отдыхает. Под Киевом задержаны нарушители, которые стреляли в полицейских
Голливуд отдыхает. Под Киевом задержаны нарушители, которые стреляли в полицейских
В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену
В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену
Сильнейший гололед превратил улицы Киева в каток
Сильнейший гололед превратил улицы Киева в каток
Дважды депутат парламента Венгрии погорел на контрабанде сигарет из Закарпатья
Дважды депутат парламента Венгрии погорел на контрабанде сигарет из Закарпатья
Загадочный «монолит» появился на Замковой горе в Киеве
Загадочный «монолит» появился на Замковой горе в Киеве
Названы главные цвета 2021 года
Названы главные цвета 2021 года
Жуткое ДТП на киевской Шулявке унесло две жизни
Жуткое ДТП на киевской Шулявке унесло две жизни
Первый полет корабля, на котором человечество должно отправиться на Марс, окончился красочным взрывом
Первый полет корабля, на котором человечество должно отправиться на Марс, окончился красочным взрывом
«Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение
«Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.