Названы главные цвета 2021 года

Главное: Названы два главных цвета 2021 года. Свой выбор объяснили эксперты.

Детали: Эксперты из института цвета Pantone (США) назвали главные цвета 2021. Они объяснили свой выбор.

Специалисты говорит, что главными цветами будущего года станут глубокий серый (Pantone 17-5104 Ultimate Gray) и яркий желтый (Pantone 13-0647 Illuminating).

В сообщении сказано: «Данный союз цветов является практичным и твердым, как камень, но одновременно согревающим и оптимистичным».

Американцы говорят: «Это цветовое сочетание дает нам стойкость и надежду. Нам необходимо чувствовать себя воодушевленными и возвышенными».

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