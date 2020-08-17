«Саша, не пи*ди, у тебя не 80%»: белорусы обклеили памятник Ленину самодельными плакатами

Главное: Протестующие белорусы обклеили памятник Ленину в центре Минска самодельными плакатами с политическими лозунгами.

Детали: Памятник Ленину прямо напротив Дома правительства в Минске превратился в доску позора захватившего власть в Беларуси «президента» Александра Лукашенко. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ, участники митинга за свободу обклеили самодельными плакатами весь постамент памятника.

Большинство из них посвящено призыву к действующему президенту Александру Лукашенко уходить: «Саша, портфель под мышку, уходи», «Саша, не пи*ди, у тебя не 80%», «Саша, уходи» и и т. д. Много плакатов посвящены патриотической тематике и иногда даже философской.

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

Вечером 10 августа стало известно о забастовке рабочих на металлургическом предприятии в Жлобино. Тогда же в соцсетях появилось воззвание о создании «Витебской народной республики» с призывом к Путину ввести войска.

В ночь на 11 августа в результате беспорядков погиб один из митингующих. Главная оппозиционерка Светлана Тихановская сбежала из страны в Литву. Как выяснилось, ее к этому вынудили власти республики.

Однако протесты на этом не закончились.

13 августа работники крупных белорусских предприятий объявили забастовку и обвинили местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.