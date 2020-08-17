Том Круз едва не погиб на съемках фильма «Миссия невыполнима 7»

Главное: Актер Том Круз попал в ДТП на съемках фильма «Миссия невыполнима 7». Процесс работы над картиной был остановлен.

Детали: 58-летний американский актер Том Круз попал в огненное ДТП во время работы над фильмом «Миссия невыполнима 7», режиссером которого выступает Кристофера Маккуорри. Инцидент произошел в английском Оксфордшире, куда команда приехала снимать красочные трюки для картины.

Как пишут местные СМИ, Том Круз хотел перелететь на мотоцикле с одной крыши здания на другую и не воспользовался услугами каскадера.

Очевидцы говорят: «Во время разгона мотоцикл внезапно стал сильно тормозить и не смог долететь до крыши».

Сообщается, что из-за высокой температуры и трения шин, когда мотоцикл разбился, картонная прокладка искрилась и вспыхнула

Сам Том Круз не пострадал, но инцидент сорвал съемочные планы.

Киношники жалуются: «На планирование трюка ушло шесть недель, а стоимость съемочной площадки составила 2,6 миллиона долларов. Это была огромная задача для постановки и стоила целое состояние, не говоря уже о неделях и неделях строительства».

Справка: Седьмая часть франшизы должна была выйти в прокат 23 июля 2021 года, но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 19 ноября 2021 года. Также известно, «Миссия невыполнима 8», которая должна была выйти в прокат 5 августа 2022 года, появится на экранах 4 ноября 2022 года.

В тему: 25 февраля 2020 года мы писали, что Том Круз «пострадал» от коронавируса в Италии.

3 октября 2019 года мы сообщали, что Том Круз продолжает путешествовать по Украине.