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На популярном украинском курорте туристов кроме горы медуз достает еще одна напасть

Александр Панько
15.08.20 14:10
594
На популярном украинском курорте туристов кроме горы медуз достает еще одна напасть

Главное: В Азовском море на косе Бирючий остров отдыхающим доставляют дикий дискомфорт тучи мушек.

Детали: На популярной среди туристов косе Бирючий остров в Азовском море кроме медуз заметили нашествие насекомых. Об этом сообщает пользователь сети под ником Bacterio в Twitter.

Как и прежде, берег там напоминает «кладбище» медуз. Волны их выбрасывают на пляж, где они умирают и издают ужасный запах. Этих обитателей также много в воде.

горы медуз

Но сейчас, помимо медуз, на косе появилось множество мошек, которые создают дискомфорт отдыхающим.

тучи мошек

Бирючий остров — коса в южной, расширенной части Федотовой косы, расположена в западной части Азовского моря.

В тему: В конце июля сообщалось, что в Днепре стали появляться ядовитые медузы-крестовики. По мнению экологов, в этом явлении нет ничего странного и в августе их количество резко увеличится.

Тэги: общество, море, медуза, Азовское море, новости Украины, мошки

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