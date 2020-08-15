На популярном украинском курорте туристов кроме горы медуз достает еще одна напасть

Главное: В Азовском море на косе Бирючий остров отдыхающим доставляют дикий дискомфорт тучи мушек.

Детали: На популярной среди туристов косе Бирючий остров в Азовском море кроме медуз заметили нашествие насекомых. Об этом сообщает пользователь сети под ником Bacterio в Twitter.

Как и прежде, берег там напоминает «кладбище» медуз. Волны их выбрасывают на пляж, где они умирают и издают ужасный запах. Этих обитателей также много в воде.

Но сейчас, помимо медуз, на косе появилось множество мошек, которые создают дискомфорт отдыхающим.

Бирючий остров — коса в южной, расширенной части Федотовой косы, расположена в западной части Азовского моря.

На Бирючем та же хня. Гигантские жирные медузы засрали собой все море. И злоебучая мошкара вечером. pic.twitter.com/oQTLI4L52i — Bacterio (@UkrFork) August 14, 2020

В тему: В конце июля сообщалось, что в Днепре стали появляться ядовитые медузы-крестовики. По мнению экологов, в этом явлении нет ничего странного и в августе их количество резко увеличится.