Один из самых популярных украинских курортов затопил сильный ливень

Главное: В результате сильного дождя улицы курортного Бердянска оказались сильно затопленными. Обесточена часть центра города, движение транспорта затруднено.

Детали: Сильные ливни затопили превратили улицы Бердянска в реки. Как сообщает «Бердянск 24», в центральной части города пропало электроснабжение. Без света, в частности, остался местный военный городок. Коммунальные службы обещают заняться восстановлением электропитания после снижения уровня воды на улицах, так как подстанция пока остается подтопленной.

Издание также публикует фотографии стихии.

В тему: По результатам поиска в Google, Бердянск занимает четвертую строчку среди самых популярных курортных направлений в Украине.

Напомним: 8 июля 2020 года Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о последствиях наводнения на Западной Украине. По данным спасателей, большая вода разрушила 202,4 километра автомобильных дорог: 201 в Ивано-Франковской области и 1,4 в Черновицкой. Также наводнение смыло 93 моста в Ивано-Франковской области, и по одному в Львовской и Черновицкой областях.