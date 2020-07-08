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Эпичная парковка харьковского водителя развеселила соцсети

Эпичная парковка харьковского водителя развеселила соцсети

Главное: Фото очень странной парковки в Харькове активно обсуждают в социальных сетях. Транспортное средство буквально зависло в воздухе.

Детали: Эпичная парковка одного из водителей в Харькове взбудоражила социальные сети. Как сообщают местные СМИ, автомобиль припарковался на территории городской больницы №13 на проспекте Юрия Гагарина.

Как видно, машина буквально зависла в воздухе.

Скорее всего, пытаясь припарковать свой автомобиль с нарушением правил, водитель не рассчитал силы, после чего едва не рухнул вниз вместе с транспортным средством.

Парковка

Прошлым летом мы писали, что охота на «героев парковки» в Киеве набирает обороты

В тему 11 марта 2020 года сообщалось, что «Приватбанк» блокирует счета «героев парковки» в Киеве.

10 февраля 2020 года стало известно, что Киев может захлебнуться в транспортном коллапсе и выхлопах.

Тэги: общество, Харьков, парковка, регионы, курьезы, новости Украины

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