Эпичная парковка харьковского водителя развеселила соцсети

Главное: Фото очень странной парковки в Харькове активно обсуждают в социальных сетях. Транспортное средство буквально зависло в воздухе.

Детали: Эпичная парковка одного из водителей в Харькове взбудоражила социальные сети. Как сообщают местные СМИ, автомобиль припарковался на территории городской больницы №13 на проспекте Юрия Гагарина.

Как видно, машина буквально зависла в воздухе.

Скорее всего, пытаясь припарковать свой автомобиль с нарушением правил, водитель не рассчитал силы, после чего едва не рухнул вниз вместе с транспортным средством.

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