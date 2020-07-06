В Киеве на перекрестке проспектов образовался четырехметровый провал

Главное: В Киеве на Виноградаре произошла авария на канализационном коллекторе. В результате этого образовался четырехметровый провал.

Детали: Сегодня, 6 июля, в Киеве на Виноградаре на пересечении проспектов Порика и Правды произошло ЧП на канализационном коллекторе, сообщает пресс-центр КП «Киевводоканал».

Как отмечается, авария стала следствием газовой коррозии, из-за чего произошло разрушение стенок коллектора диаметром 1 м. А на проезжей части образовался провал около 4 метров. Сейчас движение транспорта перекрыли.

Чтобы исключить дальнейший обвал, в котловане установили специальные железобетонные кольца. В настоящее время специалисты продолжают работать на месте аварии, в частности, перекачивают стоки, чтобы в кратчайшие сроки отремонтировать поврежденный коллектор.

Жителей прилегающих домов предупредили об отключении воды. А на участке автодороги временно ограничат движение.

Движение некоторых маршрутов муниципального транспорта изменят.

В тему: В феврале 2019 года в Киеве на улице Народного ополчения, если двигаться в направлении Севастопольской площади, прямо посреди проезжай части провалился асфальт.

В апреле нынешнего года в Киеве на улице Вадима Гетьмана произошел крупный провал на проезжей части. Из-за аварии образовались пробки.