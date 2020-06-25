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Киевляне все чаще находят у дверей своих квартир странные отметки

Киевляне все чаще находят у дверей своих квартир странные отметки

Главное: В разных районах Киева около дверей своих квартир люди находят странные отметки — спички в пластилине. В полиции ничего об этом не знают.

Детали: В Киеве неизвестные ставят возле дверей квартир странные метки — спички в пластилине. В частности, метки у входной двери находили в подъездах домов на Нивках, Виноградаре, Куреневке и других районах города. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Киевсовета Вадим Сторожук.

«Обратите внимание, возможно, это „маяки“ воров, чтобы проверить наличие дома вас или ваших соседей», — предполагает Сторожук.

В отделе коммуникации полиции Киева отметили, что о подобных фактах ничего не слышали.

Грабители и квартирные воры часто оставляют так называемые маячки исключительно для себя, чтобы выяснить алгоритм жизни владельцев квартиры. Они, в частности, могут втыкать в дверь спичку, волосок или нитку, оставить на коврике какой-то предмет, вставить в дверь рекламу. По этим «маякам» можно узнать, не находятся хозяева в отъезде.

В тему: В июле 2018 года в разгар отпусков около квартир киевлян начали появляться таинственные метки, которые в основном оставляют домушники. После появления таких знаков очень часто квартиры грабят уже на следующий день.

Тэги: Киев, общество, квартира, вор, новости Украины, отметка

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