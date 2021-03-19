Таблица коэффициентов УЕФА: падаем, чтобы подняться?

Ну что, вот и завершился наш евросезон. И для «Динамо», и для всех украинских команд.

С точки зрения таблицы коэффициентов, в которую так любят заглядывать многие наши болельщики, сезон вышел средненький. Явно лучше позапрошлого или сезона-2016/17, но хуже многих других. По коэффициенту в этом сезоне Украина намного опередила Россию, опередила Бельгию, Австрию, которые в данной таблице располагаются выше.

Печально, что именно по итогам этого розыгрыша Украина опустилась с девятого места на 12-е и тем самым лишилась гарантированного места в групповом раунде Лиге чемпионов в сезоне-2022/23. Хочу подчеркнуть: не в следующем, а через один! То бишь команда, которая выиграет нынешний чемпионат Украины, по-прежнему будет играть в Лиге чемпионов.

Но случилось это падение на три места не по той причине, что этот сезон провальный, а по той, что перестает считаться роскошный сезон 2015/16 годов – один из самых успешный для наших клубов за всю историю.

Двенадцатое место, которое Украина занимает по итогам этого сезона, означает, что чемпион страны 2022 года стартует в последнем раунде чемпионской квалификации ЛЧ, а вице-чемпион – во втором раунде квалификации нечемпионской, то есть той, которую прошло киевское «Динамо» в сентябре прошлого года.

Это тоже печально, ибо, во-первых, вице-чемпиону предстоит стартовать на один раунд раньше, чем сейчас, а, во-вторых, вице-чемпион Украины-2022 теряет гарантированное на данный момент место в групповом раунде Лиги Европы. Чтобы туда попасть, нужно будет пройти хотя бы одного соперника в квалификации. Вылет же от первого противника означает продолжение борьбы в раунде плей-офф Лиги Европы. Плюс гарантированное место в групповом раунде Лиги Европы теряет обладатель Кубка Украины 2022 года или третий призер чемпионата в том случае, если Кубок достанется чемпиону или вице-чемпиону страны.

В общем, проблемы по всем направлениям.

К сожалению, лишний раз приходится сетовать на то, что наши лидеры «Динамо» и «Шахтер» практически не получили подмоги от трех остальных участников, хоть «Колос» и прыгнул выше головы, пройдя греческий «Арис». Увы, все трое в сумме набрали меньше очков, чем одно «Динамо» или один «Шахтер». Конечно, двоим флагманом тянуть на себе пятерых очень тяжело, отсюда и средненький коэффициент.

Но, если абстрагироваться от пресловутой таблицы, сезон можно считать успешным. Давненько сразу два наших представителя не играли в групповом раунде Лиги чемпионов, причем оба избежали вылета из еврокубков в декабре, а прошли дальше и добрались до полноценной весны, одолев и первого соперника в Лиге Европы.

В данной связи следует отметить и «Динамо», которое сумело пройти квалификацию, что ему никак не удавалось при Хацкевиче, и «Шахтер», который попал в тяжелейшую группу, но сумел дважды обыграть «Реал» и в итоге обойти миланский «Интер». А «Интер», судя по всему, в этом сезоне вернет себе чемпионский титул.

Так что всё не так уж плохо. Плох только сам факт падения на 12-е место. Но есть очень хорошие шансы вернуться даже обратно в восьмерку лучших. В следующей таблице коэффициентов не будет учитываться сезон-2016/17, который явно не удался нашим клубом, зато был фантастически успешен для бельгийцев и очень неплох для команд России, Австрии, Нидерландов. От тех же россиян, которые идут восьмыми, мы теперь будем отставать лишь на 1,582 очка, в то время, как и в нынешнем сезоне, и в прошлом опередили их примерно на 2,500. Так что шанс на камбэк очень неплохой, но для этого нужно, чтоб не только «Динамо» и «Шахтер» набирали очки в еврокубках, а и все остальные.