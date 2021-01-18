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Колонка > «Динамо» в ОАЭ: поражение, которое должно стать полезным

«Динамо» в ОАЭ: поражение, которое должно стать полезным

Андрей Шахов
18.01.21 17:41
497
«Динамо» в ОАЭ: поражение, которое должно стать полезным

Для начала в очередной раз попрошу не судить о будущем состоянии «Динамо», например, в феврале по контрольным поединкам на сборах в Эмиратах. И тем более не стоит судить по первому матчу на этих сборах. Многие западные клубы вообще первый матч после выхода из отпуска любят играть с какими-то любителями-комбайнерами, которым забивают два десятка мячей одной левой пяткой и в хорошем настроении продолжают активную работу.

«Динамо» пошло по другому пути, и уже в первом матче играло, возможно, с самым сильным клубом, из числа тех, с кем доведется сыграть в Эмиратах. Речь о варшавской «Легии» – действующем чемпионе Польши, а заодно лидере этого сезона. Да, я считаю, что «Легия» сильнее новоиспеченного чемпиона Беларуси солигорского «Шахтера», с которым наша команда сыграет в четверг (в понедельник «Шахтер» всё-таки вылетел на сбор в ОАЭ и в расписании контрольных матчей в официальном твиттере клуба значится четверговый матч с «Динамо»).

И тем более «Легия» сильнее местного клуба элитного дивизиона «Аджман», который ведет борьбу за выживание, занимая после первого круга предпоследнее место с одной лишь победой (самый известный игрок этой команды нападающий Модибо Маига играл в молодости за «Вест Хэм»). С ним лидер чемпионата Украины сыграет в пятницу (матч начнется в 16.15 по Киеву).

Вдобавок чемпионат Польши возобновляется на две недели раньше украинского – в последние дни января, то есть в те дни, когда киевляне отправятся на второй сбор. Очевидно, что степень готовности к возобновлению сезона у «Легии» куда выше, не говоря о том, что предматчевое интервью Огнена Вукоевича ясно дало понять, что нагрузки внушительные, футболисты много  работают с мячом и даже утром в день матча была тренировка. И даже если в четверг «Легия» неудачно сыграет товарищеский матч с «Краснодаром», с точки зрения оценки игры «Динамо» это не будет значить абсолютно ничего.

Разумеется, не восстановлены физические кондиции, а возможно, не вернулись кое-какие навыки. Пенальти, который привез Кендзера (помог, блин, соотечественникам!), из разряда необязательных как раз этим и объясняется.

Конечно, такая игра «Динамо» совершенно не радовала глаз, но опять же повторю, что это только первый матч на сборах. Потом будут и скорости, и контригра, и будет создаваться больше опасных моментов. Куда больше смутило то, что само «Динамо» ничего не показало при стандартах (подачи Цыганкова оставляли желать много лучшего), и с Пекхартом на втором этаже не справилось.

А ведь очевидно, что реализация стандартных положений, равно как надежная игра при стандартах у собственных ворот, куда в меньшей степени зависит от физического состояния футболистов. Это то, над чем нужно активно работать, учитывая сколько мячей  забивается после стандартных положений в современном футболе.

Уверен, что тренеры и игроки извлекут пользу из этого матча. И нет ни малейших оснований считать иначе! Вспомните, что полгода назад «Динамо» неудачно сыграло с «Десной», но, как мы знаем, это не помешало команде пробиться в Лигу чемпионов и лидировать в чемпионате Украины. Нет сомнений, что именно игра с «Десной» дала тренерскому штабу ответы на многие вопросы, и лишний раз доказала, что в контрольных матчах при правильной постановке дела от поражений может быть огромная польза.

Канал автора ШАХ и ШАХ

Тэги: футбол, ОАЭ, спорт, сбор, ФК Динамо Киев

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