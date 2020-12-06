«Мариуполь» – «Динамо»: а судьи что?!

Это был тот уникальный случай, когда совпали интересы двух команд: и «Динамо», и «Мариуполя». «Мариуполь» не может принимать команды в родном городе, поскольку там продолжаются стадионные работы, «Динамо» получило возможность готовиться к решающему матчу за право попасть в плей-офф Лиги Европы в родном городе, без дополнительных переездов-перелётов. Общий знаменатель был найден, и все оказались довольны.

А вот после игры довольной осталась только одна сторона – динамовская. Хотя, впрочем, наверное, и судейская бригада тоже удовлетворена своей работой.

По удалению Нещерета вопросов нет. Явственно опоздал с выходом из штрафной (наверняка не хватило опыта и решительности) и сбил выходившего один на один соперника. «Фол последней надежды», как его принято называть у вас, очевиден.

Но меня интересует позиции главного судьи и всех-всех его помощников по поводу:

1. Прыжка Сикана с риском нанесения травмы.

2. Непоказанной второй желтой карточки (а то и прямой красной) Мишнёву.

3. Непоставленного «Мариуполю» пенальти.

Кроме того, очень интересна оценка этих эпизодов синьором Лучи, а также степень наказаниясудьи матча. Если, конечно, его не начнут оправдывать по всем пунктам, рассказывать о молодости (32 года) и неопытности Коваленко, для которого это лишь второй матч премьер-лиги в нынешнем сезоне. Ну и о вкладе «в общее дело» VAR-арбитра Дениса Шурмана тоже не забываем.

Также интересна позиция официального и «запредельно объективного» ретранслятора, который не счел нужным вставить в обзор матча ни один из этих эпизодов.

Разумеется, на фоне всего этого меня очень тревожит, что игроки «Динамо» в шести последних матчах чемпионата получили четыре красных карточки, причем прямых и в свете несправедливого удаления Забарного, о чем писал неделю назад, не всегда справедливых. Не хочется думать, что в наш чемпионат снова возвращаются подковерные игрища, по которым совершенно не успел соскучиться в начале сезона, и отстающая команда берется за старое и начинает доставать всевозможные козыри из кармана, из рукава, из-за шиворота...

В общем, отовсюду.

Что касается игры, то тут как раз без вопросов. Полное преимущество «Динамо», которое, что меня очень сильно радует, в третьем матче чемпионата подряд забивает быстрый гол («Ингульцу» Гармаш забил на 15-й минуте, «Ворскле» Цыганков на 14-й, «Мариуполю» Гармаш на шестой). Причем на этот раз у «Динамо» был шанс открыть счет еще раньше, да и потом киевляне создали немало опасных моментов (Де Пена, Гармаш, Шапаренко дважды бил из-за штрафной), тогда как «Мариуполь», кроме момента с удалением Нещерета и голом в конце компенсированного времени, не имел ничего.

Вообще южане оставили слабое впечатление. Они ничего не создали у ворот «Динамо», уступая в счете один мяч и играя тайм с лишним в большинстве. А в эпизоде со вторым голом чего только не позволили сопернику: пробить, пасоваться в штрафной, за ее пределами, снова в штрафной, после чего забить с пары метров без сопротивления...

Так что все тревоги и сомнения, порожденные удалением Нещерета при счете 0:1, оказались совершенно напрасными. «Динамо» выиграло уверенно, заслуженно и с отличным настроением подходит к решающему матчу за право играть в плей-офф Лиги Европы.

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