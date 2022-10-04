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Блоги > Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно

Автор: Алексей Кущ
04.10.22 18:45
162
Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно

В соответствии с глобальным индексом по трудовым правам, Украина прочно входит в когорту азиатских и африканских стран, с «отсутствием гарантий прав».

Хуже только в Ливии и некоторых африканских странах, где наблюдается «отсутствие гарантий прав ввиду отсутствия главенства закона».

У нас это главенство существует лишь формально.

Нобелевский лауреат по экономике Гуннар Мюрдаль в свое время сформулировал концепцию «трудового рабства».

Это когда зарплаты хватает от получки до аванса.

Данная модель трудовых отношений очень токсична для экономики, так как демотивирует наемных работников повышать свой профессиональный уровень и производительность труда.

Борьба с трудовым рабством в этом контексте намного важнее пресловутого создания «новых рабочих мест».

Что толку от новых вакансий с зарплатой в 6-7 тыс грн в месяц?

В Украине в последние годы предпринимаются системные попытки дискриминировать права наемного работника путем урезания оных.

На это направлены все изменения в трудовое законодательство, в том числе, в части перехода в системе отношений работодатель-наемный работник на контрактную форму, когда пакет прав и обязанностей регламентируется не законом, а обоюдной договоренностью.

Но эта система успешно работает лишь в странах, где сформирована система сдерживаний-противовесов трудовому произволу: профсоюзы, честные суды.

У нас нет ни первого, ни второго.

В этих условиях любой демонтаж трудовых прав, определенных в законе, будет наталкиваться на вакуум альтернативных механизмов защиты наемного персонала.

Есть такой стереотип — максимальное упрощение трудовых прав привлечет к нам иностранные инвестиции.

Но эта модель временно работала лишь в Азии, где население готово было работать за несколько долларов в день, а миграция в другие страны была крайне затруднительна.

Очевидно, что в Украине такая концепция не взлетит: люди просто уедут в ту же Польшу (там тоже бесправие, но за тысячу евро).

То есть в долгосрочной перспективе, такой дискриминационный тренд приведет лишь к дальнейшему структурному кризису на рынке труда в нашей стране.

А тем временем, министерство экономики подготовило новый проект Закона «О труде».

Своевременность данной законодательной новации во время войны весьма сомнительна.

Но есть такие «приемы», когда для проталкивания нескольких «новелл» лучше разработать «большой закон», чтобы «новеллы» легко можно было запрятать среди массы иных, второстепенных изменений.

Ведь если проводить «новшества» как изменения к законом, то их суть станет сразу видна.

О каких новеллах идет речь?

Первая. Отменяется индексация зарплат (как в частном секторе, так и в бюджетном). В условиях инфляции (30% в этом году и столько же в следующем).

Отпуска учителей и ученых по количеству дней больше не будут регулироваться законом — их установит Кабмин.

Если поймают человека с зарплатой в конверте, то накажут .... наемного работника: на два года лишат пособий по безработице и коммунальных субсидий.

Остановимся более побробно на третьей «новелле», так как превые две и так очевидны в своей антисоциальной сути (ликвидация индексации просто отнимет у работников ФПГ несколько миллиардов гривен в пользу олигархов).

Лишать субсидии за коммуналку — это и есть усиление трудовой нищеты.

В правительстве подсчитали, что значительная часть субсидиантов — люди на минималке или вообще практически без официальных доходов.

По данным Министерства экономики таковых 4,7 млн человек с теневым фондом заработной платы в 264 млрд грн. то есть речь идет о людях, которые получают мизер: в размере 5-6 тыс грн неофициально.

Мы прекрасно понимаем, что в нынешней модели трудового бесправия, соискатель рабочего места не может диктовать работодателю форму выплаты зарплаты.

Если на одну вакансию десятки претендентов, то особо не будешь привередничать по поводу «конверта» или «официала».

Тебя попросту пошлют на улицу и возьмут другого.

В этом контексте, подобные изменения — это просто узаконенный повод перестать платить пособие по безработице и коммунальные субсидии 2-3 млн человек, при чем наиболее бедным в стране.

Борьба с теенвым рынком труда должна вестись с помощью снижения кумулятивной нагрузки на фонд оплаты труда, когда официальная ставка примерно соответствует стоимости теневой транзакции на обеспечение выплат в «конвертах».

То есть фискальную нагрузку на труд нужно снизить с нынешних 41,5% до 15%.

И уже потом, жестко карать работодателей за нарушения.

Но никак не наемных работников.

Если хотите требовать с них, то дайте людям возможность самостоятельной уплаты налога на доходы по итогам года и заберите эту привилегию у работодателя.

Но тогда придется расширить и право на налоговый вычет, когда каждый украинец сможет уменьшать налогооблагаемый доход на размер затрат по обучению, лечению, ипотеке и т.д.

А это пока инициаторам изменений, не в масть....

Первоисточник

Тэги: права, рабство, труд

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