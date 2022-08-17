По всему миру рухнуло доверие потребителей, или Почему «Кассандра» инвестирует в тюрьмы и психушки

Показатель «индекс доверия потребителей» указывает на то, насколько потребитель готов тратить деньги, т.е. если всё хорошо – потребитель тратит много денег и его доверие на высоте, а когда всё плохо, то ему просто нечего тратить.

В этой связи примечательно недавнее сообщение аналитиков «Bloomberg» о том, что (внимание!) известный инвестор Майкл «Кассандра» Бьюрри, предсказавший финансовый кризис 2008 года, продал акции всех эмитентов, кроме одной компании – «Geo Group», которая инвестирует в частные тюрьмы и психушки.

Выводы делайте сами.

Первоисточник