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Блоги > Зеленский - пророк и самый лучший президент во Вселенной

Зеленский - пророк и самый лучший президент во Вселенной

Автор: Янина Соколовская
31.07.22 11:29
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Зеленский - пророк и самый лучший президент во Вселенной

157 (3093) день. И я все больше осознаю, какой наш президент гений и пророк. Вот пошутил он гениально, что доллар будет по 45 грн. — и пожалуйста. Вот снялся он в кино, где от Украины остались одни цветные пятна — и даижется в этом направлении.

Вот сказал он «какаяразница» — и действительно, какая разница, в каких странах сейчас живут почти 9 млн. украинцев, если им везде, кроме дома, плохо.

В общем, как президент сказал — так и вышло, за что его и любит наш активно голосующий народ. Теперь президент лидер всех рейтингов, потому что «он не сбежал».

 

А я все не могу понять, почему «не сбежал» для президента и верховного главнокомандующего — это доблесть? У нас что, обязательное бегство в Конституции записано?

И почему и куда исчезала первая леди, за все время проявившаяся в Украине дважды — для встречи с Джил Байден и для фотосессии с Энн Лейбовиц?

Ведь первая леди — это не фигура речи и не только возможности, это еще и обязанности. И если власть говорит, что Киев защищен со всех сторон, то почему это опровергает своим отсутствием жена президента? Она не доверяет гению правящей команды?

Я, к примеру, потрясена ее решением не тревожить людей взорвавшимся курсом доллара и заставить обменники убрать с улиц табло с курсами валют. Если ты не видишь проблему — значит, ее нет. Если ты засунул голову в асфальт — значит, ты страус. Если ты принимаешь такие решения- значит, ты не лидер, а пиарщик. И твое достижение — мурлыканье арестовичей, а не решение нарастающих проблем.

И какой в этих условиях импорт зерна вы хотите увидеть, какое хлебное перемирие и какую логику действий? Вам что ли нужно рассказывать, что зерно, отчаявшись дождаться от власти чего-либо внятного, решило не тонуть в море, а идти по земле, через Болгарию и Турцию. Кстати, Турция как посредник в любом случае оказывается в выигрыше.

А я замираю в ожидании следующих гениальных затей. Думаю, одной из них станет отставка Залужного, популярность которого слишком растет. Если его не уволить, он станет единственным реальным конкурентом президенту. Все остальное поле зачищено по праву военного времени.

И в потоке этой гениальности я не понимаю одно — как нам вопреки всему удаётся приближать мир каждый день.

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Тэги: Владимир Зеленский

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