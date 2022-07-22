Документы для выезда украинским мужчинам за границу. Дорого

Сейчас весьма распространенная тема — телеграмм-каналы, которые предлагают документы для выезда украинским мужчинам за границу. Там, как правило размещены скрины документов, различные отзывы и благодарности.

После того, как потенциальная жертва перечисляет «залог» или «предоплату» (весьма крупную сумму) — ее просто блокируют.

И самое интересное, что во всех соцсетях полно такой рекламы. И её почему-то не запрещают.

Об этом пишут на пабликах, на форумах, СМИ и сообщают сами правоохранительные органы.

Пока этот вопрос (легальный выезд на работу, воссоединение с семьёй) не будет разрешен в правовом поле, сложившаяся ситуация будет и дальше причиной, как коррупции со стороны чиновников, таможенников и правоохранителей, так и мошенничества со стороны аферистов всех мастей.

Так, например, моряки, которые традиционно работают за рубежом и являются крупным поставщиком валюты в страну могли бы приносить пользу, как и различные заробитчане, которые за год приносят Украине в виде переводов близким более 12 мрлд долларов в год ( по разным данным за последние годы). Таким образом они поддерживают не только близких, но и экономику своей родной страны. В тоже время не все они могут и способны воевать. По различным причинам, включая здоровье, религиозные убеждения и т.д.

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