Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?

Прочитал многочисленные комментарии о том, что Тищенко позорит Зеленского. Это неверно.

Тищенко это типовой представитель нашей криминальной полублатной элиты. Только человек он к тому же ещё редкий невежда и откровенно туповат. Этакий сельский помещик во фраке, каковых в нашей элите пруд пруди. Коля ведёт себя как умеет, как считает нужным и правильным в своей среде.

А в той среде, в которой вращается наш герой:

— Зеленского считают дураком , случайным выскочкой и презирают его

— народ считают быдлом

— локдаун это для охлоса, а не для высших сословий

— не выставиться на ДР жены нельзя, не поймут братья по цеху, могут принять за жлоба, а поддержание связей в этой среде это основа успеха.

Поэтому к Тищенко нет особых претензий: он выдет себя в строгом соответствии со своей сословной этикой и заслужил похвалы от всех приглашенных и не только.

Ругать его за то что дурак, рука не поднимается. Глупость это ведь от Бога!

Подтверждает этот вывод и тот факт, что киевская полиция строго охраняла отдых новоиспеченных дворян и боялась пальцем пошевелить , чтобы не нарваться на гнев отдыхающих.

Поэтому это не Тищенко позорит Зеленского, а Зеленский позорит себя и всех нас, приглашая во власть таких персонажей. Впрочем, человека, который держит в секретарях Юлечку Мендель опозорить уже вряд ли возможно.

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