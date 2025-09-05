Все разделы

Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров

Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров

Александр Панько
05.09.25 12:25
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров

Российский правитель Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским исключительно в Москве. Об этом он сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке в пятницу, 5 сентября.

«Мы готовы к встрече на высшем уровне. Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: готов, пожалуйста, приезжайте, мы абсолютно точно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная», — сказал Путин.

Он отметил, что встреча на высшем уровне в других странах не рассматривается.

«Но если нам говорят, что мы хотим с вами встречи, то вы поедьте туда-то на эту встречу, мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес. Если с нами хотят встретиться — мы готовы. Лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва», — сказал Путин.

Также он заявил, что, по его мнению, договориться с украинской стороной «будет практически невозможно по ключевым вопросам».

В этом контексте он вновь вспомнил о якобы «нелегитимности» Владимира Зеленского и намекнул на необходимости «референдума» в Украине относительно территориальных уступок в пользу России.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков цинично заявил российским пропагандистам, что Путин предложил Зеленскому приехать в Москву, «чтобы поговорить, а не капитулировать».

На уточняющий вопрос о том, почему российский правитель не предложил провести встречу в другой стране, Песков ответил: «Это предложение Путина. Мы видим, что оно было отвергнуто президентом Зеленским».

«Давайте продолжим наши попытки диалога», — добавил он.

По его словам, для встречи нужна серьезная подготовка и «домашняя работа».

Напомним, Зеленский ответил на «приглашение» Путина.

fraza.com
