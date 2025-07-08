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Видео-Новости > Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей

Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей

Агата Кловская
08.07.25 00:04
129
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей

Ужасное наводнение в американском штате Техас привело к многочисленным жертвам. Сейчас известно как минимум о 89 погибших.

При этом десятки людей числятся пропавшими без вести.

Отдельно стоит отметить, что вчера администрация местного детского летнего лагеря Mystic информировала о гибели 27 человек, включая детей и вожатых.

Добавим, что Национальная метеорологическая служба США сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в опасности находятся более полумиллиона человек в регионе.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заверил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с наводнением.

Также президент страны Дональд Трамп сообщил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр.

Ранее на штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм.

Тэги: США, наводнение, мир, Техас

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