Если такому преступнику не удалось одолеть Украину, то любой преступник может проиграть, — Зеленский

Выстояв против России, Украина показала всему миру, что даже самые большие преступники могут быть преодолены. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина всегда будет оставаться свободной и равной среди других наций мира.

Он отметил, что борьба Украины является ярким примером того, как любой народ, который смело и преданно защищает свои права и справедливые стремления, может выстоять даже против более мощных врагов, которые превосходят по территории или военными ресурсами. Однако, по его мнению, Россия не больше Украины ни духом, ни умом.

«И мы в Украине хотим, чтобы эта наша защита, все наши достижения, героизм наших людей — чтобы все это могло добавлять энергии другим народам, чтобы то, что удалось нам, подпитывало надежду тех, кто борется за свободу. Если такому преступнику не удалось одержать верх против Украины, то любой преступник может проиграть. В этом — глобальный смысл войны, которая продолжается здесь и сейчас в Европе», — добавил он.

Он сделал это заявление, общаясь со студентами и преподавателями высших учебных заведений Эквадора о:

— украинской борьбе против российской агрессии,

— участие северокорейских военных в войне,

— важность дальнейшей поддержки от партнеров,

— роль стран Латинской Америки в справедливом окончании войны.

Напомним, министр финансов США назвал Путина военным преступником.