Дэдпул и Росомаха: трейлер и дата выхода фильма с Райаном Рейнольдсом

Вышел трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха» от Marvel.

По сюжету фильма «Дэдпул и Росомаха» наёмник Уэйд Уилсон (Райан Рейнольдс) столкнётся с организацией «Управление временными изменениями». Уилсону, судя по всему, придётся вмешаться в историю MCU и изменить её с поддержкой своего «старого друга» Логана (Хью Джекман).

Премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» состоится 26 июля 2024 года.

Трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»: