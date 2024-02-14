Каскадеры (2024): трейлер и дата выхода комедии с Райаном Гослингом и Эмили Блант

Украинцы стали активней снимать деньги со счетов, - НБУ
Украина уничтожила российский большой десантный корабль «Цезарь Куников»
Польские фермеры анонсировали полную блокаду границы с Украиной. Названа дата
В Раде предлагают доплачивать военным за уничтоженную или захваченную вражескую технику
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 398 140 солдат
Сенат США одобрил пакет помощи Украине. Но радоваться рано
В ТЦК объяснили, кого точно не могут призвать во время мобилизации
Украинцев призвали приходить в аптеки с телефоном. Названа причина
Зеленский собрался в турне по столицам Западной Европы, — Bloomberg
Евросоюз приблизился к «освоению» замороженных активов РФ