Каскадеры (2024): трейлер и дата выхода комедии с Райаном Гослингом и Эмили Блант

Вышел трейлер фильма «Каскадеры» — комедийного боевика, который является ремейком культовой ленты 1981 года.

Главные роли в фильме «Каскадеры» исполнили Райан Гослинг и Эмили Блант. В конце видео можно увидеть сцену, в которой персонаж Гослинга плачет в машине под песню Тейлор Свифт.

В зарубежном прокате фильм «Каскадеры» - с 3 мая 2024 года.

Трейлер фильма «Каскадеры»: