Сырский рассказал о новом этапе войны против РФ

Украинские военные перешли в новый этап ведения войны против РФ, заключающийся в истощении противника. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ZDF.

По его словам, основная ценность для Украины — жизнь военных, в том числе выполняющих боевые задания. Украина не может позволить себе действовать аналогично РФ и не ценить жизнь украинцев.

«Мы не можем позволить себе такое отношение как у российских военачальников, когда они проводят тактику мясных штурмов», — сказал главком.

Сырский также отметил, что по последним данным, потери оккупантов в 7-8 раз превышают украинские. По его словам, лучше оставить какую-то позицию и не допустить гибель личного состава.

«Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции. Цель нашей операции — истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане беспилотной авиации, РЭБ, содержание подготовленных рубежей обороны», — отметил главнокомандующий.

Он добавил, что эта война повышает значение технологического прогресса в вооруженных силах и прогресса вооруженной борьбы.

«Мы уже видим, и для нас это не новость, использование наземных роботизированных платформ. Модулей, которые управляются дистанционно, что позволяет сохранить жизнь военных. То есть война переходит в новую стадию», — заявил военный.

Напомним, Сырский озвучил новые задачи, которые стоят перед Украиной.