Путин оправдал нападение Гитлера на Польшу

Президент РФ Владимир Путин считает справедливым решение Адольфа Гитлера напасть на Польшу 1 сентября 1939 года. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Эта часть территории была отдана Польше и вместо Данцига (немецкое название) появился город Гданьск. Гитлер просил их (поляков) отдать мирно. Поляки отказались, заигрались и заставили Гитлера начать Вторую войну именно с них», — сказал Путин.

Американский журналист поддержал его и сказал: «Конечно».

Следует отметить, что в соцсетях сравнили вчерашнюю беседу Путина с интервью Адольфа Гитлера с американским журналистом фон Вигандом в июне 1940 года. Пользователи пришли к выводу, что основные положения двух диктаторов совпадают на 100%. В частности, тогда Гитлер сделал следующие заявления:

— «У нас нет никаких территориальных или политических интересов в Америке».

— «Я сам приверженец доктрины Монро: Америка, американцам, Европа европейцам!».

— «Вмешательство Америки с массовым снабжением самолетов и военной техники не может изменить исход войны».

— «В ваших странах нет нашей пятой колонны, это вымысел, просто ваши неумелые правительства разожгли войну, а теперь ищут виновного».

— «Я не просил ничего, кроме того, чтобы со мной считались и обращались как с ровной страной».

Напомним, в Украине опровергли фейковые заявления из интервью Путина американському «журналисту» Такеру Карлсону.