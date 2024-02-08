Винни-Пух: Кровь и мёд 2 (2024): трейлер сиквела хитового хоррора

В Никополе расстреляли заместителя мэра
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 392 380 солдат
Рада одобрила законопроект о мобилизации
В результате ракетного удара по Киеву погибли четыре человека. Более 30 людей ранены
В Украине появится новый род войск
Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине этой ночью и сколько сбили
Зеленский собрался в Германию на следующей неделе
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 391 470 солдат
РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Киеву. Сбито около 20 целей
Депутаты еще на три месяца продлили военное положение и мобилизацию в Украине