Винни-Пух: Кровь и мёд 2 (2024): трейлер сиквела хитового хоррора

Вышел трейлер сиквела хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд 2».

В фильме «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» Винни-Пух, Пятачок и Тигруля хотят убить Кристофера Робина.

Первая часть получила отрицательные оценки, однако стала кассовым хитом. При бюджете в 100 тысяч долларов лента заработала в прокате почти 5 млн.

Точной даты выхода «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» пока что нет, но обещают в 2024 году.

Трейлер фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд 2»: