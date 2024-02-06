Собиратель душ (2024): трейлер и дата выхода нового хоррора

Появился первый тизер-трейлер хоррора «Собиратель душ» с Майкой Монро и Николасом Кейджом.

В центре сюжета фильма «Собиратель душ» сотрудница ФБР, которая ищет серийного убийцу и подозревает, что он связан с культом.

Премьера фильма «Собиратель душ» запланирована на 12 июля 2024 года.

Тизер-трейлер хоррора «Собиратель душ»: