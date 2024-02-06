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Видео-Новости > Собиратель душ (2024): трейлер и дата выхода нового хоррора

Собиратель душ (2024): трейлер и дата выхода нового хоррора

Агата Кловская
05.02.24 20:41
161
Собиратель душ (2024): трейлер и дата выхода нового хоррора
Появился первый тизер-трейлер хоррора «Собиратель душ» с Майкой Монро и Николасом Кейджом.
 
В центре сюжета фильма «Собиратель душ» сотрудница ФБР, которая ищет серийного убийцу и подозревает, что он связан с культом. 
 
Премьера фильма «Собиратель душ» запланирована на 12 июля 2024 года.
 
Тизер-трейлер хоррора «Собиратель душ»:
 

Тэги: фильм, кино

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