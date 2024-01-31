В Калифорнии впервые сняли на видео новорожденную большую белую акулу

Возле Санта-Барбары на центральном побережье Калифорнии в США впервые сняли на видео новорожденную большую белую акулу. Сделали это еще прошлым летом режиссер фильмов о дикой природе Карлос Гауна и биолог Калифорнийского университета в Риверсайде Филипп Стернес.

Так, камера дрона засняла детеныша большой белой акулы длиной около 1,5 метра и чисто белого цвета – необычная окраска, поскольку акулы белые только снизу и серые сверху.

Биолог сказал: «Мы увеличили изображения, замедлили их и поняли, что белый слой сбрасывается с тела во время плавания этой рыбы. Я считаю, что это была новорожденная белая акула, сбросившая эмбриональный слой».

Эксперты уже задокументировали свои наблюдения в статье, опубликованной на нынешней неделе в журнале Biology of Fishes journal.

Не исключается, что тонкая белая пленка, покрывающая акулу, могла быть результатом кожного заболевания, однако это менее вероятно.

Отмечается, что животное напоминало новорожденных акул и по внешнему виду, и по размеру.

Карлос Гауна резюмировал, что ранее он уже наблюдал в этом районе больших больших белых акул, которые выглядели беременными.

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