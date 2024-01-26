Гражданская война (2024): фильм еще не вышел, а Техас уже взбунтовался

На весну 2024 года анонсирован выход нового крутого блокбастера под названием «Гражданская война» (2024). Новый фильм режиссера Алекса Гарланда должен появиться в кинотеатрах 26 апреля.

Никто особо не скрывает, что фильм снимался специально под выборы и он должен быть намеком. По сценарию фильма «Гражданская война» 19 западных штатов во главе с Техасом и Калифорнией, а также «Альянс Флориды» отделяются от остальных США и в стране начинается гражданская война.

Но самое интересное, что сюжет из фильма «Гражданская война» реализуется в США уже сейчас. Так что, не исключено, что к моменту выхода фильма «Гражданская война» эта самая война в Штатах будет в самом разгаре. Подробности в нашем свежем видео: