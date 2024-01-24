Минобороны внесло правки в текст законопроекта о мобилизации: голосование в ВРУ уже завтра, - источник

Дмитрии Торнер: человек Фирташа с 5 паспортами и 4 фамилиями
В Минобороны прокомментировали падение Ил-76. Украинцев предупредили о фейках
Словакия поддержит выделение 50 млрд евро Украине от ЕС, — Шмыгаль
Шмыгаль в Ужгороде встретился с Фицо
В Белгородской области разбился Ил-76. На борту могло быть 63 человека
Объявлены номинанты премии Оскар 2024
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 378 660 солдат
Германия передаст Украине многоцелевые вертолеты Sea King
Какое оружие получит Украина? Завершилась встреча Рамштайн-18
В Кремле цинично прокомментировали утренний ракетный удар по Украине
Хакеры оставили часть Львова без отопления и горячей воды