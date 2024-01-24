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Видео-Новости > Минобороны внесло правки в текст законопроекта о мобилизации: голосование в ВРУ уже завтра, - источник

Минобороны внесло правки в текст законопроекта о мобилизации: голосование в ВРУ уже завтра, - источник

Александр Панько
24.01.24 17:37
334
Минобороны внесло правки в текст законопроекта о мобилизации: голосование в ВРУ уже завтра, - источник
Минобороны Украины внесло в Раду новую (доработанную) версию законопроекта о мобилизации, сообщает «Цензор нет» со ссылкой на источники и публикует презентацию этого документа. По данным издания, законопроект уже завтра будет выноситься на голосование Рады.
 
В то же время известно, что законопроект должен вносить в Раду не Минобороны, а Кабмин. И перед этим он должен этот законопроект утвердить на своем заседании. О том, что это уже произошло ничего не сообщалось. Также на сайте Рады нет данных о том, что проект вновь внесен в парламент. У него там прежний статус — «отозван». Кроме того, голосование в Раде завтра за данный проект невозможно, так как сначала он должен пройти рассмотрение в комитете Рады.
 
Нардеп Макс Бужанский пишет, что Минобороны «НЕ вносило в Раду доработанный законопроект о мобилизации». «Картинки, которые опубликовал Цензор и подхватили другие сми, это не законопроект», — пишет он.
 
Напомним, что к первой версии законопроекта у депутатов было множество притензий и Кабмин этот законопроект отозвал для доработки.
 
Все подробности в нашем новом видео:
 

Тэги: законопроект о мобилизации

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